Var

Début : Samedi 2025-07-01

fin : 2025-08-31

2025-07-01

Marché saisonnier en nocturne sur le Bord de mer d’Agay.

Artisanat, bijoux, savons… venez faire le plein de cadeaux et de souvenirs.

Saint-Raphaël 83530 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 52 52

English : Agay seasonal night market

Seasonal market at night on Agay seafront.

Crafts, jewellery, soaps and more. Come and browse gifts and souvenirs.

German : Saisonaler Nachtmarkt in Agay

Saisonaler Abendmarkt an der Strandpromenade von Agay.

Kunsthandwerk, Schmuck, Seifen… decken Sie sich mit Geschenken und Souvenirs ein.

Italiano : Mercato notturno stagionale di Agay

Mercato notturno stagionale sul lungomare di Agay.

Artigianato, gioielli, saponi… venite a comprare regali e souvenir.

Espanol : Mercado nocturno estacional de Agay

Mercado nocturno de temporada en el paseo marítimo de Agay.

Artesanía, bisutería, jabones… venga a abastecerse de regalos y recuerdos.

