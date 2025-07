Marché nocturne | Saugues Saugues

Marché nocturne | Saugues Saugues mardi 22 juillet 2025.

Marché nocturne | Saugues

Centre bourg Saugues Haute-Loire

Début : Mardi 2025-07-22 18:00:00

fin : 2025-08-12

2025-07-22

Marché nocturne, cet été à Saugues !

Inscriptions offertes aux artisans et producteurs locaux.

Centre bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30

English :

Night market this summer in Saugues!

Free registration for local artisans and producers.

German :

Nachtmarkt, diesen Sommer in Saugues!

Anmeldungen werden lokalen Handwerkern und Produzenten angeboten.

Italiano :

Mercato notturno quest’estate a Saugues!

Iscrizione gratuita per artigiani e produttori locali.

Espanol :

¡Mercado nocturno este verano en Saugues!

Inscripción gratuita para artesanos y productores locales.

