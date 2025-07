Marché nocturne Senonches

Marché nocturne Senonches jeudi 7 août 2025.

Marché nocturne

17 Avenue de Badouleau Senonches Eure-et-Loir

Début : 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07

2025-08-07

Marché nocturne au village Huttopia. Concert en soirée et possibilité de se restaurer sur place.

17 Avenue de Badouleau Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 81 40

English :

Night market in the Huttopia village. Evening concert and on-site catering.

German :

Nachtmarkt im Huttopia-Dorf. Konzert am Abend und Möglichkeit, vor Ort zu essen.

Italiano :

Mercato notturno nel villaggio Huttopia. Concerto serale e ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado nocturno en el pueblo de Huttopia. Concierto nocturno y catering in situ.

