MARCHÉ NOCTURNE Seysses

MARCHÉ NOCTURNE Seysses vendredi 12 septembre 2025.

MARCHÉ NOCTURNE

PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Le marché nocturne de Seysses est de retour !

Rendez-vous le vendredi 12 septembre 2025 de 18 h à 23 h au parc de la Bourdette, pour un marché sur le thème “Été Indien Ambiance Bohème & Conviviale” !

Au programme stands d’exposants, espace de restauration avec de nombreux food trucks, concert… Une belle soirée à découvrir en famille ou entre amis !

Entrée gratuite. .

PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64

English :

The Seysses night market is back!

German :

Der Nachtmarkt in Seysses ist wieder da!

Italiano :

Il mercato notturno di Seysses è tornato!

Espanol :

¡Vuelve el mercado nocturno de Seysses!

