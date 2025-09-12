MARCHÉ NOCTURNE Seysses
MARCHÉ NOCTURNE Seysses vendredi 12 septembre 2025.
MARCHÉ NOCTURNE
PARC DE LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 09:30:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Le marché nocturne de Seysses est de retour !
Rendez-vous le vendredi 12 septembre 2025 de 18 h à 23 h au parc de la Bourdette, pour un marché sur le thème “Été Indien Ambiance Bohème & Conviviale” !
Au programme stands d’exposants, espace de restauration avec de nombreux food trucks, concert… Une belle soirée à découvrir en famille ou entre amis !
Entrée gratuite. .
PARC DE LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64
English :
The Seysses night market is back!
German :
Der Nachtmarkt in Seysses ist wieder da!
Italiano :
Il mercato notturno di Seysses è tornato!
Espanol :
¡Vuelve el mercado nocturno de Seysses!
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Seysses a été mis à jour le 2025-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE