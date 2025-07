Marché Nocturne ! place du village Siradan

Marché Nocturne ! place du village Siradan vendredi 18 juillet 2025.

Marché Nocturne !

place du village SIRADAN Siradan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-18 17:00:00

2025-07-18

4ème édition du marché nocturne !

Au programme une agréable soirée sous les étoiles, animée en première partie par Xavier Seldir suivi du groupe Buddy’s Team.

A partir de 17h.

Les producteurs locaux, artisans, traiteurs, seront présents pour passer ensemble une belle soirée d’été gourmande et festive.

place du village SIRADAN Siradan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 14 83 90

English :

4th edition of the night market!

On the program: a pleasant evening under the stars, opened by Xavier Seldir, followed by Buddy’s Team.

Starting at 5pm.

Local producers, craftsmen and caterers will be on hand to help you enjoy a delicious and festive summer evening.

German :

4. Ausgabe des Nachtmarkts!

Auf dem Programm steht ein angenehmer Abend unter den Sternen, der im ersten Teil von Xavier Seldir moderiert wird, gefolgt von der Gruppe Buddy’s Team.

Beginn ist um 17 Uhr.

Lokale Produzenten, Handwerker und Caterer werden anwesend sein, um gemeinsam einen schönen Sommerabend zu verbringen: lecker und festlich.

Italiano :

4° edizione del mercato notturno!

Il programma prevede una piacevole serata sotto le stelle, aperta da Xavier Seldir e seguita dal Buddy’s Team.

A partire dalle 17.00.

Produttori locali, artigiani e ristoratori saranno a disposizione per farvi trascorrere una festosa serata estiva.

Espanol :

¡4ª edición del mercado nocturno!

El programa incluye una agradable velada bajo las estrellas, inaugurada por Xavier Seldir y seguida por Buddy’s Team.

A partir de las 17.00 h.

Los productores, artesanos y restauradores locales estarán a su disposición para ayudarle a disfrutar de una festiva velada estival.

