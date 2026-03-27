Marche nocturne Sommedieue
Marche nocturne Sommedieue samedi 11 avril 2026.
Marche nocturne
Sommedieue Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Marche Nocturne organisée par le Racing Club de Sommedieue, le 11 avril à 20h30 (Parcours de 10 km)
Départ groupé salle des fêtes de Sommedieue (centre du village)
Pensez à prévoir des chaussures adaptées, une lampe (frontale ou torche)
Buvette et restauration sur place
Inscription de 5€, qui comprend le ravitaillement en chemin
Venez profiter d’un moment agréable sous les étoiles, entre amis, en famille ou entre habitants du village
Une belle occasion de (re)découvrir les environs dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Les pré-inscriptions sont ouvertes dès maintenant
Mail sommedieue.rc@meuse.lgef.fr
Téléphone 06.14.64.26.19Tout public
5 .
Sommedieue 55320 Meuse Grand Est +33 6 14 64 26 19 sommedieue.rc@meuse.lgef.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Marche Nocturne organized by the Sommedieue Racing Club, April 11 at 8:30pm (10 km course)
Mass start: Sommedieue village hall (village center)
Please bring suitable footwear and a headlamp or torch
Refreshments and catering on site
5? registration fee, including refreshments along the way
Come and enjoy a pleasant moment under the stars, with friends, family or local residents
A great opportunity to (re)discover the area in a warm, relaxed atmosphere.
Pre-registration is now open
Mail: sommedieue.rc@meuse.lgef.fr
Phone: 06.14.64.26.19
L’événement Marche nocturne Sommedieue a été mis à jour le 2026-03-27 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE
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