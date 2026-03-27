Marche nocturne

Sommedieue Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Marche Nocturne organisée par le Racing Club de Sommedieue, le 11 avril à 20h30 (Parcours de 10 km)

Départ groupé salle des fêtes de Sommedieue (centre du village)

Pensez à prévoir des chaussures adaptées, une lampe (frontale ou torche)

Buvette et restauration sur place

Inscription de 5€, qui comprend le ravitaillement en chemin

Venez profiter d’un moment agréable sous les étoiles, entre amis, en famille ou entre habitants du village

Une belle occasion de (re)découvrir les environs dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Les pré-inscriptions sont ouvertes dès maintenant

Mail sommedieue.rc@meuse.lgef.fr

Téléphone 06.14.64.26.19Tout public

5 .

Sommedieue 55320 Meuse Grand Est +33 6 14 64 26 19 sommedieue.rc@meuse.lgef.fr

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English :

Marche Nocturne organized by the Sommedieue Racing Club, April 11 at 8:30pm (10 km course)

Mass start: Sommedieue village hall (village center)

Please bring suitable footwear and a headlamp or torch

Refreshments and catering on site

5? registration fee, including refreshments along the way

Come and enjoy a pleasant moment under the stars, with friends, family or local residents

A great opportunity to (re)discover the area in a warm, relaxed atmosphere.

Pre-registration is now open

Mail: sommedieue.rc@meuse.lgef.fr

Phone: 06.14.64.26.19

L’événement Marche nocturne Sommedieue a été mis à jour le 2026-03-27 par OT VAL DE MEUSE VOIE SACREE