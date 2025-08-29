Marché nocturne sur les Bords du Cher Montluçon
Marché nocturne sur les Bords du Cher Montluçon vendredi 29 août 2025.
Marché nocturne sur les Bords du Cher
Berges du Cher (côté Paillotte) Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 18:00:00
fin : 2025-08-29 23:00:00
Date(s) :
2025-08-29
MARCHÉ NOCTURNE SUR LES BERGES DU CHER LE VENDREDI 29 AOÛT !
Berges du Cher (côté Paillotte) Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 00 contact@mairie-montlucon.fr
English :
NIGHT MARKET ON THE BANKS OF THE CHER ON FRIDAY, AUGUST 29!
German :
NACHTMARKT AN DEN UFERN DES CHER AM FREITAG, DEN 29. AUGUST!
Italiano :
MERCATO NOTTURNO SULLE RIVE DEL CHER VENERDÌ 29 AGOSTO!
Espanol :
¡MERCADO NOCTURNO A ORILLAS DEL CHER EL VIERNES 29 DE AGOSTO!
L’événement Marché nocturne sur les Bords du Cher Montluçon a été mis à jour le 2025-08-19 par Montluçon Tourisme