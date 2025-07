Marché nocturne Tonnerre

Marché nocturne Tonnerre vendredi 11 juillet 2025.

Marché nocturne

Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 18:00:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Un marché nocturne vous attend dans les rues du centre-ville. Découvrez les produits locaux, l’artisanat et les créations d’artistes dans une ambiance conviviale en soirée. Les commerçants de la rue de l’Hôtel de Ville au Café des Glaces vous proposent leurs spécialités et savoir-faire. Une belle occasion de flâner, déguster et rencontrer les producteurs et créateurs de la région. .

Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55

English : Marché nocturne

German : Marché nocturne

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché nocturne Tonnerre a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois