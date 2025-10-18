Toul

Marché Nocturne

Place des Trois Évêchés Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02 22:30:00

Date(s) :

2026-05-02

À l’occasion du marché nocturne du quartier commerçants de la ville de Toul, ces derniers ouvriront leurs boutiques pour vous accueillir, même après la tombée de la nuit !

Déballage des commerçants et artisans, ainsi que de nombreuses animations (dont le carnaval vénitien Venissimo, qui passera dans plusieurs rues commerçantes) à découvrir tout au long de l’après-midi et soirée.

N’hésitez pas et venez flâner aux milieux des commerces de la vieille-ville de Toul !Tout public

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Place des Trois Évêchés Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 43 56 40

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English :

For the night market in Toul’s shopping district, merchants will be opening their stores to welcome you, even after dark!

Shopkeepers and artisans will be unpacking their wares, and there’ll be plenty of entertainment (including the Venissimo Venetian carnival, which will pass through several shopping streets) to discover throughout the afternoon and evening.

Don’t hesitate to come and stroll through the shops of Toul’s old town!

L’événement Marché Nocturne Toul a été mis à jour le 2026-04-11 par MT TERRES TOULOISES