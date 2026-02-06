MARCHE NOCTURNE TRADITIONNEL PLEIN VENT LUNAS LES CHATEAUX Lunas

MARCHE NOCTURNE TRADITIONNEL PLEIN VENT LUNAS LES CHATEAUX

Place de l’Église Lunas Hérault

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-02

2026-04-01 2026-05-01 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01 2026-07-15 2026-08-05 2026-08-19 2026-09-02 2026-09-16 2026-10-07 2026-11-04

L’association Etc & Terra et la mairie de Lunas Les Chateaux vous donnent rendez-vous tous les 1ers mercredi du mois d’Avril à Octobre, et les 3ème Mercredi de juin, juillet et août, de 18h à 22h sur la place de l’église de Lunas Les Chateaux pour le fameux marché nocturne !

Vous y retrouverez de nombreux productrices et producteurs locaux:

– Les légumes et frites des jardins du Mas d’Ensaïre et de la Nize,

– Le pain du Fournil de Fonbine,

– La fromagerie de la Jasse du broum,

– Les grillades des Ovins Rouges du Brayou, éleveurs de brebis,

– Les vins de l’Ile de la Tortue et du domaine de Gravezon,

– Les bières de la Lodeva,

– Les sorbets Deci delà,

– Les confitures et chutney du Mas de la doux,

– Les savons de la vallée des z’ânes 34,

– Les piments et condiments de Mich Chilli,

– Et bien sûr, le four de l’asso pour vous concocter des magnifiques pizzas à base d’ingrédients des producteurs du marché !

Des saveurs à emporter ou à déguster sur place !

Pour parfaire le tout, un concert vous est proposé par des groupes d’ici et d’ailleurs à chaque marché.

Au plaisir de s’y retrouver ! .

Place de l’Église Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 67 76

English :

The Etc & Terra association and the Lunas Les Chateaux town council invite you to join us every 1st Wednesday of the month from April to October, and the 3rd Wednesday of June, July and August, from 6pm to 10pm on the church square in Lunas Les Chateaux for the famous night market!

