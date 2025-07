Marché nocturne Turckheim

Marché nocturne Turckheim samedi 19 juillet 2025.

Marché nocturne

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-08-16 22:00:00

2025-07-19 2025-08-16

Petit marché nocturne, animation musicale, buvette et petite restauration en attendant le Veilleur de Nuit.

Alimentation, artisanat, tisanes, bijoux…une quinzaine de commerçants pour un instant convivial avant le Veilleur de Nuit.

Buvette et petite restauration sur place.

Animation musicale .

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 61 62 mairie@turckheim.fr

English :

Small night market, musical entertainment, refreshments and snacks while waiting for the Nightwatchman.

German :

Kleiner Nachtmarkt, musikalische Unterhaltung, Getränkestand und kleine Speisen in Erwartung des Nachtwächters.

Italiano :

Piccolo mercato notturno, intrattenimento musicale, rinfreschi e spuntini in attesa del Guardiano notturno.

Espanol :

Pequeño mercado nocturno, animación musical, refrescos y aperitivos mientras espera al Vigilante Nocturno.

