Marche nocturne – Vacherauville, 14 juin 2025

Meuse

Marche nocturne Vacherauville Meuse

Le Sanhagi Boxing Club organise une marche nocturne le samedi 14 juin 2025 à partir de 18h30.

Deux parcours sont proposés 8 km et 11 km.

Lieu de rendez-vous Étang de Vacherauville

Tarifs

Inscription marche seule 3 €

Inscription marche et barbecue 15 €Tout public

Vacherauville 55100 Meuse Grand Est +33 7 78 79 63 07

English :

The Sanhagi Boxing Club is organizing a night walk on Saturday June 14, 2025, starting at 6:30pm.

Two routes are proposed: 8 km and 11 km.

Meeting point: Étang de Vacherauville

Prices

Walk-only registration: 3 ?

Walk and barbecue registration: 15 ?

German :

Der Sanhagi Boxing Club organisiert am Samstag, den 14. Juni 2025, ab 18.30 Uhr einen Nachtmarsch.

Es werden zwei Strecken angeboten: 8 km und 11 km.

Treffpunkt Étang de Vacherauville

Tarife:

Einschreibung nur Wanderung: 3 ?

Anmeldung Wanderung und Grillparty: 15 ?

Italiano :

Il Sanhagi Boxing Club organizza una camminata serale sabato 14 giugno 2025 a partire dalle 18.30.

Ci saranno due percorsi: 8 km e 11 km.

Punto d’incontro: Étang de Vacherauville

Prezzi

Solo passeggiata: 3 ?

Iscrizione alla passeggiata e alla grigliata: 15 ?

Espanol :

El Club de Boxeo Sanhagi organiza una marcha nocturna el sábado 14 de junio de 2025 a partir de las 18.30 horas.

Habrá dos recorridos: 8 km y 11 km.

Punto de encuentro: Étang de Vacherauville

Precios

Sólo caminata: 3€

Inscripción para paseo y barbacoa: 15€

L’événement Marche nocturne Vacherauville a été mis à jour le 2025-05-19 par OT GRAND VERDUN