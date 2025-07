Marché nocturne Valençay

Marché nocturne Valençay samedi 2 août 2025.

Marché nocturne

2 Rue de Blois Valençay Indre

Début : 2025-08-02 18:30:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

2025-08-02

Marché Nocturne organisé par le CIVAM de Valençay (association de développement agricole et rural) en partenariat avec le Château de Valençay.

Cet événement, qui met à l’honneur les producteurs et artisans locaux, se tiendra dans la Cour des Ronds du château, le samedi 2 août de 18h30 à 23h.

Une trentaine d’exposants seront présents, proposant une grande diversité de produits foie gras, miels, volailles, fromages, légumes bio, produits safranés, bières artisanales, mais aussi bijoux, céramiques, savons, créations textiles, gravures sur bois, couteaux, pantoufles, etc.

Une offre de restauration sur place viendra compléter la soirée escargots, apéro croc de volaille, paninis au fromage de chèvre, burgers, viande de porc, assiettes gourmandes de canard, pizzas, glaces…

Côté animation

Atelier de jeu pédagogique à 19h

Tombola à 20h30

Interludes musicaux toute la soirée avec le groupe SWING BERRY’s. .

2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 13 99 civam.valencay@civam.org

English :

Marché Nocturne organized by the Valençay CIVAM (agricultural and rural development association) in partnership with the Château de Valençay.

This event, featuring local producers and craftsmen, will take place in the Cour des Ronds of the château, on Saturday August 2, from 6:30 pm to 11 pm.

German :

Nachtmarkt, der vom CIVAM de Valençay (Verband für landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung) in Partnerschaft mit dem Schloss Valençay organisiert wird.

Diese Veranstaltung, bei der lokale Produzenten und Handwerker geehrt werden, findet im Rundhof des Schlosses am Samstag, den 2. August von 18:30 bis 23:00 Uhr statt.

Italiano :

Marché Nocturne organizzato dal CIVAM di Valençay (associazione per lo sviluppo agricolo e rurale) in collaborazione con il Castello di Valençay.

L’evento, che presenta i produttori e gli artigiani locali, si terrà nella Cour des Ronds del castello sabato 2 agosto dalle 18.30 alle 23.00.

Espanol :

Marché Nocturne organizado por el CIVAM de Valençay (asociación de desarrollo agrícola y rural) en colaboración con el castillo de Valençay.

El evento, que presenta a los productores y artesanos locales, tendrá lugar en el Cour des Ronds del castillo el sábado 2 de agosto de 18:30 a 23:00.

