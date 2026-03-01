Marche nocturne D964 Vaucouleurs
Marche nocturne D964 Vaucouleurs samedi 28 mars 2026.
Marche nocturne
D964 Château de Gombervaux Vaucouleurs Meuse
Samedi 2026-03-28 18:00:00
Les élèves de CM2 de l’École des Bords de Meuse à Vaucouleurs vous donnent rendez-vous pour une marche conviviale de Gombervaux à Guédelon !
2 parcours 5 km ou 10 km
Restauration sur place Pensez à votre lampe de poche !
Tous les bénéfices soutiennent la classe découverte des CM2.
Venez nombreux pour partager ce moment solidaire !
Soupe offerte à l’arrivée
Tombola 100 % gagnanteTout public
D964 Château de Gombervaux Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 6 19 22 24 36
English :
The CM2 pupils of the École des Bords de Meuse in Vaucouleurs invite you to join them for a friendly walk from Gombervaux to Guédelon!
2 routes: 5 km or 10 km
Catering on site ? Don’t forget your flashlight!
All proceeds support the CM2 discovery class.
Come one, come all to share this moment of solidarity!
Soup offered at the finish
100% winning raffle
