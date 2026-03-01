Marche nocturne D964 Vaucouleurs

Marche nocturne

D964 Château de Gombervaux Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les élèves de CM2 de l’École des Bords de Meuse à Vaucouleurs vous donnent rendez-vous pour une marche conviviale de Gombervaux à Guédelon !

2 parcours 5 km ou 10 km

Restauration sur place Pensez à votre lampe de poche !

Tous les bénéfices soutiennent la classe découverte des CM2.

Venez nombreux pour partager ce moment solidaire !

Soupe offerte à l’arrivée

Tombola 100 % gagnanteTout public

3 .

D964 Château de Gombervaux Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 6 19 22 24 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The CM2 pupils of the École des Bords de Meuse in Vaucouleurs invite you to join them for a friendly walk from Gombervaux to Guédelon!

2 routes: 5 km or 10 km

Catering on site ? Don’t forget your flashlight!

All proceeds support the CM2 discovery class.

Come one, come all to share this moment of solidarity!

Soup offered at the finish

100% winning raffle

L’événement Marche nocturne Vaucouleurs a été mis à jour le 2026-03-06 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS