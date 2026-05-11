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Marché nocturne Vercel-Villedieu-le-Camp

Marché nocturne Vercel-Villedieu-le-Camp

Marché nocturne Vercel-Villedieu-le-Camp vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Place des Marronniers

Ville : 25530 Vercel-Villedieu-le-Camp

Département : Doubs

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vercel-Villedieu-le-Camp

Marché nocturne

Place des Marronniers Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Artisans et producteurs locaux, restauration.
Buvette tenue par les Loupiots l’association des parents d’élèves des écoles publiques de Vercel.
Ce marché est le premier de la saison 2026.
Le premier vendredi de chaque mois, de juin à septembre (pas de marché en aout, décalé au 24 juillet, avec la fête foraine)   .

Place des Marronniers Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Vercel-Villedieu-le-Camp a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS