Vercel-Villedieu-le-Camp

Marché nocturne

Place des Marronniers Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Artisans et producteurs locaux, restauration.

Buvette tenue par les Loupiots l’association des parents d’élèves des écoles publiques de Vercel.

Ce marché est le premier de la saison 2026.

Le premier vendredi de chaque mois, de juin à septembre (pas de marché en aout, décalé au 24 juillet, avec la fête foraine) .

Place des Marronniers Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Vercel-Villedieu-le-Camp a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS