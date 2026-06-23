Marché Nocturne Vergt Vergt
Marché Nocturne Vergt Vergt mardi 11 août 2026.
Vergt
Marché Nocturne Vergt
Place jean jaurès Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Marché nocturne la mairie
Animations groupe Moon sol
Foodtrucks Producteurs
Artisanat .
Place jean jaurès Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vergtmissots@gmail.com
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English : Marché Nocturne Vergt
Night market at the town hall
Entertainment by the band Moon Sol
Food trucks Local producers
Handicrafts
L’événement Marché Nocturne Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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