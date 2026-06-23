Vergt

Marché Nocturne Vergt

Place jean jaurès Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Marché nocturne la mairie

Animations groupe Moon sol

Foodtrucks Producteurs

Artisanat .

Place jean jaurès Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine vergtmissots@gmail.com

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English : Marché Nocturne Vergt

Night market at the town hall

Entertainment by the band Moon Sol

Food trucks Local producers

Handicrafts

L’événement Marché Nocturne Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux