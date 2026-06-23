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Marché Nocturne Vergt Vergt

Marché Nocturne Vergt Vergt

Marché Nocturne Vergt Vergt mardi 11 août 2026.

Adresse
Place jean jaurès
Ville
24380 Vergt
Département
Dordogne
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Vergt

Marché Nocturne Vergt

Place jean jaurès Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Marché nocturne la mairie
Animations groupe Moon sol
Foodtrucks Producteurs
Artisanat   .

Place jean jaurès Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   vergtmissots@gmail.com

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English : Marché Nocturne Vergt

Night market at the town hall
Entertainment by the band Moon Sol
Food trucks Local producers
Handicrafts

L’événement Marché Nocturne Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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