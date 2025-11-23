Marché Noël Aujac Aujac

Marché Noël Aujac

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Découvrez la magie de Noël à Aujac ! Visitez notre marché de Noël stands féeriques, idées cadeaux uniques et saveurs hivernales. Un moment festif à ne pas manquer !

Salle Municipale Aujac 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Discover the magic of Christmas in Aujac! Visit our Christmas market: magical stalls, unique gift ideas and winter flavours. A festive event not to be missed!

German :

Entdecken Sie den Zauber von Weihnachten in Aujac! Besuchen Sie unseren Weihnachtsmarkt: märchenhafte Stände, einzigartige Geschenkideen und winterliche Aromen. Ein festlicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Scoprite la magia del Natale ad Aujac! Visitate il nostro mercatino di Natale, con le sue magiche bancarelle, le sue idee regalo uniche e i suoi sapori invernali. Un evento festivo da non perdere!

Espanol :

¡Descubra la magia de la Navidad en Aujac! Visite nuestro mercado navideño, con sus puestos mágicos, sus ideas de regalos únicas y sus sabores invernales. Un acontecimiento festivo que no debe perderse

