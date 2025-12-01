Marché Noël

Salle des Fêtes Courcerac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël Artisanal et gourmand.

Arrivée du Père Noël à 16h

Plateau de fruits de mer préparé par la petite Marée uniquement le soir (payant 25€)

.

Salle des Fêtes Courcerac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 04 43 mairie.courcerac@wanadoo.fr

English :

Artisanal and gourmet Christmas market.

Santa Claus arrives at 4pm

Seafood platter prepared by la petite Marée only in the evening (charge 25?)

L’événement Marché Noël Courcerac a été mis à jour le 2025-12-08 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme