Marché Noël Courcerac
Marché Noël Courcerac samedi 13 décembre 2025.
Marché Noël
Salle des Fêtes Courcerac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël Artisanal et gourmand.
Arrivée du Père Noël à 16h
Plateau de fruits de mer préparé par la petite Marée uniquement le soir (payant 25€)
.
Salle des Fêtes Courcerac 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 04 43 mairie.courcerac@wanadoo.fr
English :
Artisanal and gourmet Christmas market.
Santa Claus arrives at 4pm
Seafood platter prepared by la petite Marée only in the evening (charge 25?)
L’événement Marché Noël Courcerac a été mis à jour le 2025-12-08 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme