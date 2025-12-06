MARCHE NOEL DU CHATEAU D’ARCELOT TRIANON Arceau

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHE NOEL DU CHATEAU D’ARCELOT TRIANON

Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

L’association les amis du château d’Arcelot et le château d’Arcelot vous accueille au Trianon, le samedi 6 décembre de 10h à 18h et le dimanche 7 décembre de 10h à 18h. Entrée du marché gratuit   .

5 Rue du Colombier Arceau 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

