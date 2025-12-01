Marché Noël Néré Néré

Marché Noël Néré

Salle des fêtes Néré Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 14:15:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

– 14h15 Tour des décorations de Noël

– 15h00 Décoration du Sapin à l’Agence Postale Communale

– 15h30 Direction la Salle des Fêtes pour un spectacle musical par Nicolas Gotteland et une déambulation échassiers par Cie Epikoi suivis d’un goûter.

Salle des fêtes Néré 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 00 23 secretariat@nere.fr

English :

– 2:15pm: Tour of Christmas decorations

– 3:00 pm: Christmas tree decoration at the Agence Postale Communale

– 3:30 pm: Head to the Salle des Fêtes for a musical show by Nicolas Gotteland and a stilt walk by Cie Epikoi, followed by a snack.

German :

– 14.15 Uhr: Rundgang durch die Weihnachtsdekoration

– 15:00 Uhr: Schmücken des Tannenbaums in der Agence Postale Communale

– 15:30 Uhr: Besuch des Salle des Fêtes für eine musikalische Darbietung von Nicolas Gotteland und eine Stelzenwanderung von Cie Epikoi, gefolgt von einem Imbiss.

Italiano :

– 14.15: Visita alle decorazioni natalizie

– ore 15.00: decorazione dell’albero di Natale presso l’Agence Postale Communale

– ore 15.30: visita alla Salle des Fêtes per l’esibizione musicale di Nicolas Gotteland e la passeggiata sui trampoli della Cie Epikoi, seguita da uno spuntino.

Espanol :

– 14.15 h: Recorrido por la decoración navideña

– 15.00 h: Decoración del árbol de Navidad en la Agence Postale Communale

– 15.30 h: Diríjase a la Salle des Fêtes para disfrutar de la actuación musical de Nicolas Gotteland y de un paseo en zancos de la Cie Epikoi, seguido de un tentempié.

