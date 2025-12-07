Marché Noël Saint-Félix Saint-Félix
Marché Noël Saint-Félix Saint-Félix dimanche 7 décembre 2025.
Marché Noël Saint-Félix
Salle des fêtes Saint-Félix Charente-Maritime
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Venez découvrir les créations, les artisans locaux.
Salle des fêtes Saint-Félix 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 94 13 29
German :
Kommen Sie und entdecken Sie die Kreationen, die lokalen Handwerker.
Italiano :
Venite a scoprire le creazioni degli artigiani locali.
Espanol :
Venga a descubrir las creaciones de los artesanos locales.
L’événement Marché Noël Saint-Félix Saint-Félix a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme