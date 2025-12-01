Marché Noël Saint-Mandé-Sur-Brédoire Saint-Mandé-sur-Brédoire

Marché Noël Saint-Mandé-Sur-Brédoire Saint-Mandé-sur-Brédoire mercredi 17 décembre 2025.

Marché Noël Saint-Mandé-Sur-Brédoire

Place Rue de Saint-Léger Saint-Mandé-sur-Brédoire Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 17:15:00
fin : 2025-12-17

2025-12-17

Premier Marché de Noël sur la commune de Saint-Mandé-sur-Brédoire. Présence du Père Noël, marron chaud, vin chaud, illumination de la commune…
Place Rue de Saint-Léger Saint-Mandé-sur-Brédoire 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 12 87  mairie@saintmandesurbredoire.fr

English :

First Christmas Market in Saint-Mandé-sur-Brédoire. Santa Claus, hot chestnuts, mulled wine, illumination of the town…

German :

Erster Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Saint-Mandé-sur-Brédoire. Anwesenheit des Weihnachtsmanns, heiße Maronen, Glühwein, Beleuchtung der Gemeinde…

Italiano :

Il primo mercatino di Natale a Saint-Mandé-sur-Brédoire. Babbo Natale, castagne calde, vin brulé, luci della città…

Espanol :

Primer mercado navideño de Saint-Mandé-sur-Brédoire. Papá Noel, castañas calientes, vino caliente, luces de la ciudad…

