Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Anjou

Début : 2025-10-05 09:15:00

Dans le cadre du semi-marathon de Beaufort-en-Anjou, Beaufort Randos 49 organise une compétition de Marche Nordique.

2 distances au programme 10km et 15km en marche chronométrée.

Départ unique pour les deux circuits à 9h15 .

Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 07 93 77

