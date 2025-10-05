Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Anjou
Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Anjou dimanche 5 octobre 2025.
Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée
Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:15:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée
Dans le cadre du semi-marathon de Beaufort-en-Anjou, Beaufort Randos 49 organise une compétition de Marche Nordique.
2 distances au programme 10km et 15km en marche chronométrée.
Départ unique pour les deux circuits à 9h15 .
Place Jeanne de Laval Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 71 07 93 77
English :
Nordic Walking in Beaufort-en-Vallée
German :
Nordic Walking in Beaufort-en-Vallée
Italiano :
Nordic Walking a Beaufort-en-Vallée
Espanol :
Marcha nórdica en Beaufort-en-Vallée
L’événement Marche Nordique à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou