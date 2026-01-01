marche nordique adaptée Behren-lès-Forbach
marche nordique adaptée Behren-lès-Forbach mardi 20 janvier 2026.
marche nordique adaptée
Behren-lès-Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mardi Mardi 2026-01-20 10:00:00
Proposé par le CCAS de la ville de Behren, en partenariat avec le Comité Départemental d’Athlétisme de Moselle (CDA57) et la CARSAT Moselle. Activité déclinée en 7 séances qui se tiendront tous les mardis, de 10h00 à 11h00, départ du parcours de santé (à l’entrée de Behren-Les-Forbach). Animation réservée aux séniors. Places limitées. Inscription obligatoire.Tout public
Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 3 87 87 67 51 ccas@ville-behren.fr
English :
Offered by Behren’s CCAS, in partnership with the Comité Départemental d’Athlétisme de Moselle (CDA57) and CARSAT Moselle. 7 sessions every Tuesday, from 10:00 to 11:00 a.m., starting from the fitness trail (at the entrance to Behren-Les-Forbach). For seniors only. Places limited. Registration required.
L’événement marche nordique adaptée Behren-lès-Forbach a été mis à jour le 2026-01-12 par FORBACH TOURISME