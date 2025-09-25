Marche nordique Airvault

16 ter rue emmanuel bonnet Airvault Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose une marche nordique, encadrée par un animateur sportif diplômé, tous les jeudis (hors vacances scolaires). Rendez-vous de 10 h à 11 h 30 pour découvrir la marche d’endurance. Prévoir des bâtons, une tenue de sport, de pluie, des baskets adaptées à la marche et un petit sac à dos avec sa bouteille d’eau. Parcours durant 1 h adapté pour tous. Inscription souhaitée au 05 49 64 73 10 ou par mail accueil.avt@csc79.org .

16 ter rue emmanuel bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org

