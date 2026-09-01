Marche nordique Centre Socio Culturel Airvault

Informations pratiques

Airvault

Marche nordique

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 10:00:00

fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Le Centre Socio Culturel propose une marche nordique, encadrée par un animateur sportif diplômé, tous les jeudis (hors vacances scolaires). Rendez-vous de 10 h à 11 h 30 pour découvrir la marche d’endurance. Prévoir des bâtons, une tenue de sport, de pluie, des baskets adaptées à la marche et un petit sac à dos avec sa bouteille d’eau. Départ au Centre Socio Culturel. Deux séances d’essais gratuites. 120 euros l’année + adhésion au CSC. Inscription souhaitée au 05 49 64 73 10 ou par mail : accueil.avt@csc79.org .

Centre Socio Culturel 16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10 accueil.avt@csc79.org

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English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Airvault a été mis à jour le 2026-09-02 par CC Airvaudais Val du Thouet