AGENDA · Saint-Étienne-du-Rouvray
Marche nordique, Ancien centre de loisirs La Sapinière, Saint-Étienne-du-Rouvray
mardi 11 août 2026 · Ancien centre de loisirs La Sapinière · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Marche nordique Mardi 11 août, 15h30 Ancien centre de loisirs La Sapinière Seine-Maritime
Gratuit – Adultes. Venir en tenue de sport et avec ses bâtons.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T15:30:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T15:30:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00
Ancien centre de loisirs La Sapinière Chemin des Cateliers, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Marche rapide en forêt avec l’aide de bâtons. L’espace d’un été Sport
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