Marche nordique Anzême mercredi 28 janvier 2026.

Lotissement du Puy Chaillaux Anzême Creuse

Début : 2026-01-28
2026-01-28

Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée.   .

Lotissement du Puy Chaillaux Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

