Marche nordique

Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Marche nordique d’une durée de 2h avec le club du Puy des 3 Cornes techniques et fondamentaux .

Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 90 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Anzême a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Grand Guéret