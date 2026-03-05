Marche nordique Anzême
Marche nordique Anzême samedi 7 mars 2026.
Marche nordique
Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême Creuse
Tarif : – –
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Marche nordique d’une durée de 2h avec le club du Puy des 3 Cornes techniques et fondamentaux .
Lotissement du Puy de Chaillaux Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 36 90 28
L'événement Marche nordique Anzême a été mis à jour le 2026-03-02