Le Planté de Bâton initiation à la marche nordique place du marché Bagnoles de l’Orne Normandie
place du marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Envie d’essayer une nouvelle activité sportive qui allie bien-être et convivialité ?
L’office de tourisme vous propose une sortie dédiée à la marche nordique, une discipline venue tout droit des pays nordiques, accessible à tous, petits et grands !
Accompagné d’un moniteur expérimenté, découvrez les bases de cette discipline douce mais tonique tout en profitant des bienfaits de la nature.
Un parfait mélange entre sport et bien-être, idéal pour améliorer endurance, posture et tonicité.
Informations pratiques:
Minimum 5 personnes maximum 15 personnes
Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.
Prévoir des chaussures adaptées à la pratique sportive et vêtements selon les conditions météo du moment.
Pensez à vous munir d’une bouteille d’eau.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.
En autonomie location de bâtons possible toute l’année 2€ la demi-journée (caution 50€) .
place du marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
