Le Planté de Bâton initiation à la marche nordique place du marché Bagnoles de l’Orne Normandie

Envie d’essayer une nouvelle activité sportive qui allie bien-être et convivialité ?

L’office de tourisme vous propose une sortie dédiée à la marche nordique, une discipline venue tout droit des pays nordiques, accessible à tous, petits et grands !

Accompagné d’un moniteur expérimenté, découvrez les bases de cette discipline douce mais tonique tout en profitant des bienfaits de la nature.

Un parfait mélange entre sport et bien-être, idéal pour améliorer endurance, posture et tonicité.

Informations pratiques:

Minimum 5 personnes maximum 15 personnes

Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.

Prévoir des chaussures adaptées à la pratique sportive et vêtements selon les conditions météo du moment.

Pensez à vous munir d’une bouteille d’eau.

Nos amis les chiens ne sont pas admis.

En autonomie location de bâtons possible toute l’année 2€ la demi-journée (caution 50€) .

