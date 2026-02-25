Marche Nordique stade d’athlétisme Barret

Marche Nordique

Début : 2026-03-01 09:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

La section marche nordique est de retour, rendez-vous au stade de Barret, initiation gratuite accessible pour tous. Chaussures adaptées (non montantes) recommandées. Prêt de bâtons possible.

stade d’athlétisme Fraternelle athlétisme Barret Barbezieux Barret 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 53 58 28

English : Marche Nordique

The Nordic walking section is back! Meet at Barret Stadium for a free introductory session open to all. Suitable footwear (not high-top sneakers) recommended. Poles available to borrow.

