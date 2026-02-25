Marche Nordique stade d’athlétisme Barret
Marche Nordique stade d’athlétisme Barret dimanche 1 mars 2026.
Marche Nordique
stade d’athlétisme Fraternelle athlétisme Barret Barbezieux Barret Charente
Début : 2026-03-01 09:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
La section marche nordique est de retour, rendez-vous au stade de Barret, initiation gratuite accessible pour tous. Chaussures adaptées (non montantes) recommandées. Prêt de bâtons possible.
stade d’athlétisme Fraternelle athlétisme Barret Barbezieux Barret 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 53 58 28
English : Marche Nordique
The Nordic walking section is back! Meet at Barret Stadium for a free introductory session open to all. Suitable footwear (not high-top sneakers) recommended. Poles available to borrow.
L’événement Marche Nordique Barret a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme du Sud Charente