Marche Nordique Beauvais

Marche Nordique Beauvais vendredi 12 septembre 2025.

Marche Nordique

Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise

Début : 2025-09-12 09:20:00

fin : 2025-09-12 11:45:00

2025-09-12

A l’occasion de la semaine de la randonnée organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Oise, notre association Les Randonneurs Beauvaisiens (affiliée à la FFRandonnée) encadrera une séance de Marche Nordique au départ du plan d’eau du Canada 0 .

Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 95 87 00 29 lrb60000@gmail.com

