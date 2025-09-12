Marche Nordique Beauvais
Marche Nordique Beauvais vendredi 12 septembre 2025.
Marche Nordique
Rue de la Mie-au-Roy Beauvais Oise
A l’occasion de la semaine de la randonnée organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Oise, notre association Les Randonneurs Beauvaisiens (affiliée à la FFRandonnée) encadrera une séance de Marche Nordique au départ du plan d’eau du Canada 0 .
Rue de la Mie-au-Roy Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 95 87 00 29 lrb60000@gmail.com
