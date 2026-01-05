Marche nordique Bungy pump

Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-05 14:00:00

fin : 2026-01-08 16:00:00

Date(s) :

2026-01-05 2026-01-08

Vous ne savez ce qu’est la marche nordique ?

Il s’agit d’une pratique de marche dynamique en pleine nature alliant de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.

Venez tester cette activité avec Glisses Nordiques. .

Chapelle des Bois Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49 glissesnordiques.25240@gmail.com

