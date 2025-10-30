Marche nordique Créances
Marche nordique Créances jeudi 30 octobre 2025.
Marche nordique
Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 10:00:00
fin : 2025-10-30 11:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Ouvert aux jeunes de la 6e adultes .
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.
Prêt de bâtons possibles.
Rdv au parking de la plage de Créances. .
Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
English : Marche nordique
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche nordique Créances a été mis à jour le 2025-10-13 par Côte Ouest Centre Manche