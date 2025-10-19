Marche nordique du Pignada Stade Orok Bat Anglet
Marche nordique du Pignada Stade Orok Bat Anglet dimanche 19 octobre 2025.
Marche nordique du Pignada
Stade Orok Bat 1 allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Marche nordique dans la forêt du Pignada, organisée par la section marche nordique de l’Aviron Bayonnais Athlétisme.
2 parcours proposés
– 12,5 km chronométré (deux boucles en forêt)
– 6,5 km chronométré (une boucle)
Chaque participant sera récompensé d’un cadeau souvenir. .
