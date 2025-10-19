Marche nordique du Pignada Stade Orok Bat Anglet

Marche nordique du Pignada Stade Orok Bat Anglet dimanche 19 octobre 2025.

Stade Orok Bat 1 allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-10-19
2025-10-19

Marche nordique dans la forêt du Pignada, organisée par la section marche nordique de l’Aviron Bayonnais Athlétisme.

2 parcours proposés
– 12,5 km chronométré (deux boucles en forêt)
– 6,5 km chronométré (une boucle)

Chaque participant sera récompensé d’un cadeau souvenir.   .

Stade Orok Bat 1 allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

