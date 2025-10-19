Marche nordique du Pignada Stade Orok Bat Anglet

Marche nordique du Pignada

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Marche nordique dans la forêt du Pignada, organisée par la section marche nordique de l’Aviron Bayonnais Athlétisme.

2 parcours proposés

– 12,5 km chronométré (deux boucles en forêt)

– 6,5 km chronométré (une boucle)

Chaque participant sera récompensé d’un cadeau souvenir. .

Stade Orok Bat 1 allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

