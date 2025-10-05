Marche nordique et randonnée à Dury Dury

Marche nordique et randonnée à Dury

Dury Aisne

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

CAP 21 propose une marche à allure encadrée (avec ou sans bâton) de 10 km à la découverte du patrimoine local, le dimanche 5 octobre 2025 à 9h.

Après un petit café (ou thé) offert, il sera temps de passer à l’échauffement puis une initiation à la Marche Nordique pour ensuite se lancer sur le parcours long de 10 km. Nous sommes en capacité de prêter une dizaine de paires de bâtons de marche.

Départ à 9h.

Accessible à toutes et tous débutant ou compétiteur, licencié ou non.

Dury 02480 Aisne Hauts-de-France cap21athle@gmail.com

