Marche nordique Glénic
Marche nordique Glénic jeudi 26 mars 2026.
Marche nordique
Glénic Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Marche nordique d’une durée 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Glénic a été mis à jour le 2026-03-16 par Creuse Tourisme