Marche Nordique Guéret
Marche Nordique Guéret samedi 4 octobre 2025.
Marche Nordique
Arboretum Guéret Creuse
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Arboretum Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
