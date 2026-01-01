Marche Nordique Guéret
Marche Nordique Guéret samedi 10 janvier 2026.
Marche Nordique
Esplanade de Pommeil Guéret Creuse
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Esplanade de Pommeil Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
