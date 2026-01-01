Marche Nordique

Esplanade de Pommeil Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .

Esplanade de Pommeil Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche Nordique

L’événement Marche Nordique Guéret a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Grand Guéret