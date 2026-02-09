Marche Nordique Guéret

Marche Nordique

Marche Nordique Guéret samedi 4 avril 2026.

Marche Nordique

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée.   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English :

L’événement Marche Nordique Guéret a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Grand Guéret

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