Marche Nordique Guéret
Marche Nordique Guéret samedi 4 avril 2026.
Marche Nordique
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marche Nordique Guéret a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Ciné-concert Contes et Silhouettes Cinéma Guéret 27 mars 2026
- La fête du court métrage séance tout public Les incontournables Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 27 mars 2026
- Focus On Musée de Pont-Aven Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 28 mars 2026
- La fête du court métrage séance public ado/adulte 13-17 ans Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 28 mars 2026
- Lecture de poésie de Michèle Laforest Bibliothèque Multimédia Guéret 28 mars 2026