Marche nordique

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Séance de marche nordique d’une durée de 2h. .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

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English :

L’événement Marche nordique Guéret a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme