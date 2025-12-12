Marche nordique

Gare La Brionne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Marche nordique d’une durée 2h sous réserve d’une météo adaptée. .

Gare La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique La Brionne a été mis à jour le 2025-12-10 par Creuse Tourisme