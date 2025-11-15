Marche nordique « La Capétienne » à Senlis

Avenue de Reims Senlis Oise

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Organisée par le club Senlis-Athlé, l’édition 2025 de la Capétienne comporte trois volets

Une marche nordique Compétition de 20,4 km, épreuve chronométrée et classée label Régional comptant pour le Marche Nordique Tour et le challenge marche nordique Hauts de France. Épreuve qualificative pour les Championnats de France 2025;

Une marche nordique Loisirs de 12 km, non classée non chronométrée;

Un atelier Initiation à la marche nordique .

Départ

Gymnase Hugues Capet avenue de Reims 60300 Senlis.

Les deux MN empruntent les sentiers des forêts de Pontarmé et Ermenonville. Deux parking seront à disposition des participantes, participants, le premier face au stade de rugby et le second face au Lycée Hugues Capet.

La Capétienne soutient l’Association de Pédiatrie et de Néonatalogies du Groupement Hospitalier Public du Sud de l’Oise dont l’objet entre autre est de favoriser l’accueil et les conditions de séjour des enfants hospitalisés et de leur famille au GHPSO de permettre aux enfants de participer à des activités ludiques et culturelles à l’hôpital et l’extérieur. 18 .

Avenue de Reims Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

