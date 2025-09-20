Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marche nordique La Chapelle-Taillefert

Marche nordique La Chapelle-Taillefert samedi 15 novembre 2025.

Marche nordique

Parking devant la mairie La Chapelle-Taillefert Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Marche nordique, sous réserve d’une météo adaptée.   .

Parking devant la mairie La Chapelle-Taillefert 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Marche nordique

German : Marche nordique

Italiano :

Espanol : Marche nordique

L’événement Marche nordique La Chapelle-Taillefert a été mis à jour le 2025-11-07 par Creuse Tourisme