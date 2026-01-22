Marche nordique La Chapelle-Taillefert
Marche nordique La Chapelle-Taillefert lundi 26 janvier 2026.
Marche nordique
La Chapelle-Taillefert Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-26
Date(s) :
2026-01-26
Marche nordique, sous réserve d’une météo adaptée. .
La Chapelle-Taillefert 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche nordique
L’événement Marche nordique La Chapelle-Taillefert a été mis à jour le 2026-01-20 par Creuse Tourisme