Marche nordique La Saunière
Marche nordique La Saunière samedi 31 janvier 2026.
Marche nordique
La Saunière Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Marche nordique d’une durée 2h, sous réserve d’une météo adaptée. .
La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche nordique
L’événement Marche nordique La Saunière a été mis à jour le 2026-01-20 par Creuse Tourisme