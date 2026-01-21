Marche nordique L’Aubagnaise Aubagne

Marche nordique L’Aubagnaise

Dimanche 8 février 2026. Bois de l’Espalères, (a proximités du centre de loisirs les Espillière) Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

L’Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) organise L’Aubagnaise , devenue un rendez-vous annuel prisé, mêlant sport, convivialité et défi personnel au cœur d’Aubagne.

Cet événement, à la fois sportif et convivial, rassemble en moyenne 200 participants, séduisant aussi bien les amateurs que les sportifs aguerris grâce à son format varié et accessible.

Trois épreuves sont proposées pour répondre à toutes les envies

La marche “loisir“ (5 km), La Pitchounette Sans chrono Gratuite.

La marche “open” (7,5 km), La nordique des Espillères.

L’Aubagnaise (12.50km).

L’Aubagnaise est une épreuve Nationale labélisée, faisant partie du Challenge Marche

Nordique Tour 2026 et du challenge marche nordique Région SUD. .

Bois de l’Espalères, (a proximités du centre de loisirs les Espillière) Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

The Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (UAVH) organizes L’Aubagnaise , a popular annual event combining sport, conviviality and personal challenge in the heart of Aubagne.

