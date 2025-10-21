Marche nordique Parking Pôle interprétation Préhistoire Les Eyzies

Marche nordique

Parking Pôle interprétation Préhistoire Avenue de la forge Les Eyzies Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Chacun sa gym en Périgord Noir organise une marche nordique aux Eyzies.

Départ 14h du parking du Pôle d’interprétation de la Préhistoire.

Environ 9 km de dénivelé.

Prêt de bâtons de marche.

Sur inscription.

Parking Pôle interprétation Préhistoire Avenue de la forge Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 82 62 37

English : Marche nordique

Chacun sa gym en Périgord Noir organizes a Nordic walk in Les Eyzies.

Departure 2pm from the Pôle d’interprétation de la Préhistoire parking lot.

Approx. 9 km ascent.

Walking sticks available.

Registration required.

German : Marche nordique

Chacun sa gym en Périgord Noir organisiert einen Nordic Walk in Les Eyzies.

Abfahrt 14 Uhr vom Parkplatz des Pôle d’interprétation de la Préhistoire.

Etwa 9 km Höhenunterschied.

Verleih von Wanderstöcken.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Chacun sa gym en Périgord Noir organizza una camminata nordica a Les Eyzies.

Partenza alle 14:00 dal parcheggio del Pôle d’interprétation de la Préhistoire.

Salita di circa 9 km.

Bastoncini da trekking a disposizione.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol : Marche nordique

Chacun sa gym en Périgord Noir organiza una marcha nórdica en Les Eyzies.

Salida a las 14.00 horas del aparcamiento del Polo de Interpretación de la Historia.

Ascenso de unos 9 km.

Bastones disponibles.

Inscripción obligatoria.

