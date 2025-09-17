MARCHE NORDIQUE MENSUEL Villefort

MARCHE NORDIQUE MENSUEL Villefort mercredi 17 septembre 2025.

MARCHE NORDIQUE MENSUEL

43 Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-25 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-08 2025-10-09

Alliez énergie et nature avec la marche nordique, une activité complète et conviviale. Valérie Taupin vous propose

MARCHE NORDIQUE DYNAMIQUE

Les mercredis de 19h à 20h30 en extérieur. Tarif 60€/an ou 20€/séance

MARCHE NORDIQUE SANTE

Les jeudis de 14h à 15h30 Tarif 60€/an ou 20€/séance

Renseignement et inscription 07 82 01 60 69

43 Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87

English :

Combine energy and nature with Nordic walking, a complete and convivial activity. Valérie Taupin offers you

DYNAMIC NORDIC WALKING

Wednesdays from 7pm to 8:30pm outdoors. Price: 60?/year or 20?/session

HEALTHY NORDIC WALKING

Thursdays from 2pm to 3:30pm: Price: 60?/year or 20?/session

Information and registration 07 82 01 60 69

German :

Verbinden Sie Energie und Natur mit Nordic Walking, einer umfassenden und geselligen Aktivität. Valérie Taupin bietet Ihnen

DYNAMISCHES NORDIC WALKING

Mittwochs von 19:00 bis 20:30 Uhr im Freien. Preis: 60?/Jahr oder 20?/Sitzung

GESUNDHEITSORIENTIERTES NORDIC WALKING

Donnerstags von 14h bis 15h30: Preis: 60?/Jahr oder 20?/Sitzung

Auskunft und Anmeldung 07 82 01 60 69

Italiano :

Combinate energia e natura con il nordic walking, un’attività completa e amichevole. Valérie Taupin vi propone:

NORDIC WALKING DINAMICO

Il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 all’aperto. Prezzo: € 60/anno o € 20/sessione

NORDIC WALKING SANO

Giovedì dalle 14.00 alle 15.30: Prezzo: 60€/anno o 20€/sessione

Informazioni e prenotazioni 07 82 01 60 69

Espanol :

Combine energía y naturaleza con la marcha nórdica, una actividad completa y agradable. Valérie Taupin le propone

MARCHA NÓRDICA DINÁMICA

Los miércoles de 19:00 a 20:30 al aire libre. Precio: 60 euros/año o 20 euros/sesión

MARCHA NÓRDICA SALUDABLE

Jueves de 14h a 15h30: Precio: 60€/año o 20€/sesión

Información y reservas 07 82 01 60 69

L’événement MARCHE NORDIQUE MENSUEL Villefort a été mis à jour le 2025-09-11 par 48-OT Mont Lozere