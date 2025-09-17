MARCHE NORDIQUE MENSUEL Villefort
MARCHE NORDIQUE MENSUEL Villefort mercredi 17 septembre 2025.
43 Place du Bosquet Villefort Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-09-17
fin : 2025-10-08
2025-09-17 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-25 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-08 2025-10-09
Alliez énergie et nature avec la marche nordique, une activité complète et conviviale. Valérie Taupin vous propose
MARCHE NORDIQUE DYNAMIQUE
Les mercredis de 19h à 20h30 en extérieur. Tarif 60€/an ou 20€/séance
MARCHE NORDIQUE SANTE
Les jeudis de 14h à 15h30 Tarif 60€/an ou 20€/séance
Renseignement et inscription 07 82 01 60 69
43 Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87
English :
Combine energy and nature with Nordic walking, a complete and convivial activity. Valérie Taupin offers you
DYNAMIC NORDIC WALKING
Wednesdays from 7pm to 8:30pm outdoors. Price: 60?/year or 20?/session
HEALTHY NORDIC WALKING
Thursdays from 2pm to 3:30pm: Price: 60?/year or 20?/session
Information and registration 07 82 01 60 69
German :
Verbinden Sie Energie und Natur mit Nordic Walking, einer umfassenden und geselligen Aktivität. Valérie Taupin bietet Ihnen
DYNAMISCHES NORDIC WALKING
Mittwochs von 19:00 bis 20:30 Uhr im Freien. Preis: 60?/Jahr oder 20?/Sitzung
GESUNDHEITSORIENTIERTES NORDIC WALKING
Donnerstags von 14h bis 15h30: Preis: 60?/Jahr oder 20?/Sitzung
Auskunft und Anmeldung 07 82 01 60 69
Italiano :
Combinate energia e natura con il nordic walking, un’attività completa e amichevole. Valérie Taupin vi propone:
NORDIC WALKING DINAMICO
Il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30 all’aperto. Prezzo: € 60/anno o € 20/sessione
NORDIC WALKING SANO
Giovedì dalle 14.00 alle 15.30: Prezzo: 60€/anno o 20€/sessione
Informazioni e prenotazioni 07 82 01 60 69
Espanol :
Combine energía y naturaleza con la marcha nórdica, una actividad completa y agradable. Valérie Taupin le propone
MARCHA NÓRDICA DINÁMICA
Los miércoles de 19:00 a 20:30 al aire libre. Precio: 60 euros/año o 20 euros/sesión
MARCHA NÓRDICA SALUDABLE
Jueves de 14h a 15h30: Precio: 60€/año o 20€/sesión
Información y reservas 07 82 01 60 69
