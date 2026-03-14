Marche nordique patrimoine Parking du château Langoiran

Marche nordique patrimoine

Parking du château Le Pied du Château Langoiran Gironde

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Rdv dimanche 22 mars à 10h Parking du Pied du Château à Langoiran. Patrimoine En Scène et Association Danse et Form’ Attitude s’associent pour vous proposer une balade originale, mêlant initiation à la marche nordique et découverte du patrimoine local, au cœur de l’Entre-deux-Mers. Au fil d’un parcours, vous expérimenterez la marche nordique tout en explorant l’histoire, les paysages et les trésors patrimoniaux de Langoiran. Une balade doublement enrichissante qui fait marcher le corps et l’esprit, de façon dynamique et pour le plaisir. Ouvert à toutes et tous, sans contre indication à la pratique de la marche nordique. Balade de 2h encadrée par deux guides, prêt de bâtons de marche nordique possible. Inscription obligatoire. .

Parking du château Le Pied du Château Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 29 52 01 contact@danse-form-attitude.fr

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English : Marche nordique patrimoine

L’événement Marche nordique patrimoine Langoiran a été mis à jour le 2026-03-10 par OT de l’Entre-deux-Mers